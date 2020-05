Diego M Spring/Summer 2020

Pubblicità

Rock ma al tempo stesso sensuale e femminile, lo stile biker è un inno alla libertà di esprimersi, di muoversi, di essere, poco importa se non si possiede una moto. Diego M rivisita le intramontabili giacche di pelle, aggiungendo dettagli che le rendono ancora più cool e di tendenza, unendo praticità all’eleganza. Giubbotti perfetti per la donna grintosa a cui si ispira il Brand, che vuole aggiungere un tocco di rock al suo outfit. Nere o color cammello, nella versione più lunga o nella versione corta l’effetto è sempre lo stesso: fascino audace, con tutto lo charme dell’on the road.

