Il 10 Maggio sarà la festa della mamma

Riusciremo ad abbracciare la nostra mamma o dovremo solo sentire la sua voce per telefono o vederla attraverso uno schermo? Tutti speriamo che per il 10 maggio qualcosa cambi e che si riesca a stare vicino almeno alle persone che amiamo.

BLOOMING Milano con il FlowerBox festa della Mamma ha pensato, a riavvicinare in un modo non del tutto virtuale, i figli con le mamme, inserendo all’interno di ogni FlowerBox un omaggio speciale: la maschera viso in tessuto Secret Kay Starting Treatment Essential Mask Sheet Rose Edition di www.mybeautyroutine, il punto di riferimento per la skincare coreana. La maschera viso, omaggiata da Blooming Milano, è adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, all’estratto di rosa centofolia per un’idratazione profonda e con Galactomiceti Fermentati per combattere i radicali liberi, ad azione antiaging e illuminante. Inoltre in ogni confezione del FlowerBox Festa della Mamma di BLOOMING Milano ci sarà uno sconto per l’acquisto di un’altra composizione floreale e di prodotti www.mybeautyroutine.

Blooming Milano nasce dall’idea di avvicinare le persone al mondo dei fiori, di coinvolgerle personalmente nella creazione di bouquet originali e particolari. I fiori sono adagiati a mano in un box dalla forma compatta e provvista di fori, permettendo loro di respirare durante la consegna. Gli steli vengono avvolti da una leggerissima rete bianca, che come un soffice guanto protegge i preziosi e profumatissimi fiori. L’intento è quello di rinnovare l’antica tradizione del bouquet floreale, offrendo un servizio online, in cui si possa scegliere in modo semplice e veloce il bouquet preferito e riceverlo direttamente il giorno successivo senza spese di spedizione. Un’idea perfetta e ottima alleata per ogni occasione.

www.bloomingmilano.com e www.mybeautyroutine