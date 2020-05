Talenti reinventa l’outdoor con la Cruise Collection

Pubblicità

Struttura in teak e alluminio, corde intrecciate e rivestimenti d’ultima generazione, il brand italiano scommette sulle sinergie tra materiali.

In attesa della prossima edizione della Milano Design Week, Talenti, brand di riferimento nel settore dell’outdoor d’alta gamma, non si ferma e presenta il catalogo 2020 dove risalta l’elegante ed eclettica Cruise Collection nella quale convivono legno (Cruise Teak) ed alluminio (Cruise Alu), due modi diversi ma complementari di intendere l’arredo da esterno.

Cruise è una famiglia di prodotti che riscrive il concetto stesso di outdoor per dare vita a una zona living dai lineamenti sofisticati che trae la propria ispirazione dal mondo della nautica. Divani modulari, tavoli, pouf, panca, poltrona living e poltroncina da pranzo, tutta la versatilità dello stile Talenti amplificata dalla genialità di ps+a Palomba Serafini Associati che rimescola le carte, abbina corda intrecciata e imbottito su una solida base in teak o alluminio. La Cruise Alu, in particolare, scommette sul divano modulare per offrire molteplici possibilità di combinazione. La struttura in alluminio dei moduli, realizzata secondo la tecnica della pressofusione, dona stabilità e si abbina alle comode e ampie sedute realizzate in quick dry foam e al rivestimento in tessuto resistente agli agenti atmosferici.

Grazie a un’alternanza di materiali che è molto difficile trovare sul mercato, la famiglia Cruise sorprende per la sua capacità di adattamento in grado di farla sentire a proprio agio in ogni situazione.

