Foreo rivela la nuova era delle Power Mask con Ufo 2

Potente, personalizzato e davvero lussuoso: UFO 2 è arrivato, rendendo il futuro della power beauty realtà. Con questa sua ultima innovazione, il brand di skintech svedese Foreo guida il fenomeno globale dello smart masking, fornendogli il suo maggiore upgrade nel 2020 con il trattamento di maschera viso personalizzato più potente e più veloce del mondo. Con più colori dell’arcobaleno, UFO 2 è la versione ottimizzata del pluripremiato dispositivo UFO, lanciato nel 2018. La nuova generazione di UFO è dotata – unica tra gli smart device – di luce LED a spettro completo, skincare routine personalizzabili via app, e termoterapia avanzata che distribuisce il calore sulla pelle 5 volte più velocemente dell’UFO di prima generazione.

Il rivoluzionario UFO 2 incorpora molteplici tecnologie in un unico semplice oggetto dal design più elegante di ogni altro beauty gadget del suo genere, ed include ben cinque tecnologie in più rispetto al precedente UFO, per rivelare un incarnato brillante e definito in soli 90 secondi. UFO 2 offre un trattamento potenziato e specifico per ciascuna maschera del range FOREO, per soddisfare tutte le esigenze di ogni tipo di pelle: ogni luce ha qualità diverse che attivano sapientemente gli ingredienti chiave infusi in ogni maschera, offrendo un trattamento personalizzato e dedicato per ogni tipo di necessità.

LED Viola – Riduce la comparsa delle rughe sottili e stimola la luminosità.

LED Bianco – Restringe i pori e riduce i gonfiori.

LED Verde – Illumina la carnagione spenta e le dona un tono levigato.

LED Arancione – Rivitalizza la pelle donandole brillantezza.

LED Blu – Riduce la comparsa di imperfezioni.

LED Azzurro – Calma ed allevia la pelle stressata.

LED Giallo – Riduce i rossori e lenisce la pelle.

LED Rosso – Diminuisce i segni del tempo per una pelle visibilmente ringiovanita.

