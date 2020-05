Aladin Spin e Sherazade Spin, nuove proposte Glas Italia

Pubblicità

Aladin Spin e Sherazade Spin, disegnate da Piero Lissoni, sono l’ultima proposta Glas Italia per il mondo della progettazione degli spazi interni.

Un nuovo tassello che amplia significativamente la collezione dell’azienda e va ad aggiungersi ai modelli di pareti divisorie, porte a battente, a pivot, scorrevoli e scorrevoli a scomparsa già a catalogo.

Il sistema SPIN prevede pannelli a movimento rotatorio a bilico verticale, privi di battuta e con apertura bidirezionale. Studiato per offrire la più grande libertà progettuale, permette di affiancare numerosi pannelli e di configurare partizioni apribili totalmente o/e parzialmente. Un sistema di allineamento magnetico assicura inoltre la perfetta complanarità degli elementi.

I pannelli Aladin Spin sono disponibili nella versione MONO, con un solo vetro applicato su un lato del telaio in alluminio in modo da avere una faccia complanare e l’altra arretrata rispetto alla cornice perimetrale, e nella versione DUO, con due vetri applicati su entrambe le facce del telaio in alluminio in modo da formare una camera d’aria interna.

I pannelli Sherazade Spin prevedono invece un solo vetro inserito tramite una guarnizione al centro del telaio in alluminio e sono disponibili anche nella versione PATCHWORK, dalle grandi potenzialità decorative.

I vetri sono offerti in una vastissima gamma di colori e finiture, tutti certificati secondo le normative di sicurezza vigenti; sono inoltre disponibili anche pannelli in grès porcellanato o legno, in modo da potersi inserire armoniosamente in ambienti di ogni stile.

Aladin Spin e Sherazade Spin rappresentano due proposte progettuali complementari, entrambe in grado di offrire ai professionisti soluzioni tecniche e funzionali di alta qualità e di rispondere alle richieste di una clientela sempre più esigente ed attenta.

www.glasitalia.com