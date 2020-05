Swarovski celebra la Collezione Festa della Mamma 2020  

Pubblicità

Per la Festa della Mamma, Swarovski celebra le donne che sono i fari guida della nostra vita e la potente energia che scaturisce dall’amore materno e dalle emozioni. La Collezione Festa della Mamma è ispirata alla natura e ai motivi floreali, offrendo alternative eleganti e significative ai consueti regali per questa occasione. Swarovski vuole mettere in risalto il legame magico e inimitabile tra madre e figli. Infatti aggiunge la sua caratteristica brillantezza a popolari motivi che si ispirano alla flora e alla fauna, con un’enfasi sui fiori, in particolare il quadrifoglio, e il cuore, tutti strettamente legati all’amore e a Madre Natura.

La margherita è la regina della Collezione, ispirata alla bellezza e all’energia della natura e animata con una fresca e moderna rivisitazione, giocando con il movimento dei petali. Brillanti decorazioni Swarovski danno vita a questi simboli, mentre la sofisticata palette con le sue soffuse note di colore rende trendy la Collezione e raffinati anche gli outfit più semplici.

La margherita ha un forte legame con la maternità ed è simbolo di nascita, amore materno e nuovi inizi.

