La Collezione Bouton di Tamara Comolli

Il brand di gioielleria Tamara Comolli incarna il concetto di Effortless Luxury in un mondo di gemme colorate. Ne è un esempio la Collezione Bouton che si arricchisce con i nuovi orecchini Cabochons e introduce una versione più grande rispetto al modello esistente, eleganti monili con pietre cabochon che si abbinano ai popolari anelli collezionabili BOUTON.

Gli orecchini Cabochons presentano due differenti misure di pietre la cui silhouette è impreziosita da uno splendente diamante bianco. I nuovi orecchini sono disponibili nelle versioni delle nostre iconiche Color Stories: ‘Cashmere’, ‘Camel’, ‘Sand’ e ‘Sky’. La versione ‘Indian Summer’ propone particolari combinazioni di colore con un ulteriore tocco dato dal giallo degli zaffiri al centro.

Gli orecchini Bouton lunghi sono un vero fashion statement per gli amanti delle pietre colorate. Gli orecchini si snodano in un’impressionante lunghezza e propongono una miscela di armoniosi cabochon, diamanti e zaffiri. Integrando le nostre Color Stories ‘Candy’, ‘Sand’, ‘Cashmere’ e ‘Camel’.

Con l’introduzione del bracciale Bouton, Tamara Comolli ha creato una nuova passione mettendo in evidenza il suo valore come collezione. Il suo design morbido e fluido con cabochon, diamanti e zaffiri è disponibile nelle Color Stories ‘Candy’,‘Sand’, ‘Sky’, ‘Cashmere’, ‘Camel’ e ‘Indian Summer’. Il bracciale è estremamente versatile e può essere indossato singolarmente o come parte di un abbinamento creativo, sia con un cordino di pelle, sia con un bracciale INDIA per uno stile più casual o, ancora, con i bracciali MIKADO charm o SIGNATURE per un look più sofisticato quanto vivace.

www.tamaracomolli.com