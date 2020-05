Rituale di benessere dal fascino esotico con Tesori d’Oriente

Pubblicità

Con Tesori d’Oriente si gode di un rituale di benessere dal fascino esotico che incarna l’entusiasmo della scoperta, portandoti lontano con la mente ed il corpo.

Poco importa che ora non sia possibile prendere un aereo: con Tesori d’Oriente il viaggio è qui e con la linea Ayurveda, Rituale dell’Armonia, presenta note rilassanti e intense, ristabilisce l’equilibrio interiore e ti accompagna lungo un indimenticabile viaggio di benessere dal sapore esotico. Questa linea è composta da Bagno Crema Ayurveda, Doccia Crema Ayurveda e Profumo Aromatico Ayurveda e presenta ingredienti come Olio di Amla e Patchouli l’Olio di Amla, una delle piante medicinali nei trattamenti di bellezza dell’ayurveda. Ricchissima di vitamina C, acidi grassi essenziali e minerali, ha straordinarie proprietà antiossidanti, nutrienti e rigeneranti sulla pelle.

Originaria della Malesia, dell’India e della Cina, l’essenza di Patchouli, distillata dalle foglie, viene utilizzata da lunghissimo tempo in profumeria per la sua fragranza dolce e ricca, e per le sue proprietà rilassanti e riequilibranti. Infatti, la fragranza Ayurveda è eterea e avvolgente, un accordo legnoso e ambrato, illuminato da accenti di Arancio dolce e Limone ed impreziosito da un’infusione di Patchouli e legno di cedro per donare una duratura sensazione di benessere e armonia. Arricchito con un mix di Oli essenziali dalle proprietà calmanti, energizzanti o equilibranti.

Testa: Arancio Dolce, Limone, Bergamotto

Cuore: Note Speziate, Pepe, Iris, Violetta, Ylang-ylang

Fondo: Patchouli, Legno di Cedro, Vetiver, Ambra

www.tesoridoriente.net