La nuova linea Diva by Scarabeo

Elegantemente essenziale, attira l’attenzione da vera protagonista, come solo una DIVA sa fare. Una linea che offre una visione raffinata nascondendo al suo interno molteplici qualità, tutte da scoprire.

DIVA è la nuova idea di arredobagno che Scarabeo ha progettato per completare ed arricchire l’eclettica collezione di lavabi Moon. Una collezione che contempla un’ampia varietà di figure caratterizzate da un’anima sottile ma dalle dimensioni generose.

DIVA si inserisce nei contesti più svariati grazie alla possibilità di scegliere tra tre varianti cromatiche del metallo, Nero opaco, Grigio e Tortora, e una proposta di soluzioni contenitive e funzionali come mensole e cassetti in legno nelle essenze dell’Alpaca, Cesio verde, Macassar, Rovere Brizzolando e Rovere Nodato. A queste si aggiunge l’opzione delle mensole in ceramica smaltata nelle finiture Pearl, Ardesia, Lava, Ash, Tobacco, Sand, Blu opaco, Rosa opaco e Verde opaco.

Una proposta dinamica e raffinata, perfetta per ogni tipologia di sala da bagno, anche di piccole dimensioni. Le numerose possibilità di abbinamento di lavabi, finiture, legni e colori porta le possibili configurazioni a raggiungere oltre 100 soluzioni diverse.

www.scarabeosrl.com