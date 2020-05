Trasversalità nell’abitare contemporaneo di FerreroLegno

Pubblicità

La continua trasformazione degli stili di vita di un pubblico sempre più evoluto ha determinato un profondo cambiamento nel ruolo della porta: da elemento prettamente funzionale a vero e proprio complemento di arredo che segue gusti e trend dell’interior design.

FerreroLegno, preminente realtà italiana nel settore della produzione di sistemi e soluzioni di apertura per interni, da sempre concepisce la porta come una soluzione progettuale integrata tra superfici e finiture dell’ambiente casa. Il sistema porta diventa così un elemento trasversale, un connettore di spazi che evolve a seconda delle esigenze di lifestyle. L’Azienda offre la possibilità di creare un total look con profili e accessori perfettamente integrati nei colori, creando soluzioni cromatiche di continuità e abbinamenti tra le differenti componenti della porta. Una forte attenzione all’estetica che dà vita a sistemi in grado di integrarsi armonicamente o con un sapiente gioco di contrasti di tonalità all’ “architettura” esistente.

Una trasversalità applicabile alla maggior parte dei modelli della gamma FerreroLegno che si declina per la collezione Scenario – sistemi scorrevoli modulari – nella coordinabilità tra veletta, maniglia e guida pavimento mentre per tutte le altre collezioni tra maniglia, cerniera e serratura. La palette colori si compone di tre tonalità dal sofisticato effetto contemporaneo: Bianco Optical, Nero e Cromo Satinato.

Un nuovo valore aggiunto, dunque, per la personalizzazione di ogni progetto di interior contemporaneo a testimonianza da un lato dell’attenzione che da sempre FerreroLegno riserva a clienti finali, architetti, designer d’interni e professionisti del settore; dall’altro della volontà dell’Azienda di fornire una risposta a ogni esigenza progettuale attraverso una gamma integrata – che garantisce l’abbinabilità tra collezioni e materiali diversi – e un’ampiezza di combinazioni e possibilità realizzative.

www.ferrerolegno.com