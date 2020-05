Curiamo i nostri piedi anche da casa con ProNails

Pubblicità

I prodotti della linea Foot Care ProNails sono stati pensati per l’uso quotidiano a casa per avere sempre una piacevole sensazione di benessere, grazie al loro profumo e alla loro texture di lusso. Risultato? Piedi felici. Callosità, screpolature o gonfiore non saranno più un problema perché in questa linea di prodotti professionali, si trova sempre la soluzione più adatta ai propri piedi.

Prevenzione: FOOT FUNGUS PROTECTOR, una protezione spray per la prevenzione di micosi cutanee. Prurito, piedi desquamati e odore sgradevole, sono i sintomi più comuni delle micosi. Questo spray estremamente efficace contiene clotrimazolo e piroctolamina per prevenire e combattere le micose cutanee. Gli ingredienti nutrienti permetteranno di mantenere il livello di idratazione della pelle corretto.

NAIL FUNGUS PROTECTOR, una protezione spray per la prevenzione di onicomicosi. Lo scolorimento può essere il segnale di un’infezione funginea. Il Nail Fungus Protector combatte e previene le onicomicosi. Ingredienti dalla forte azione idratante in esso contenuti, aiutano le unghie a ristabilire la loro naturale lucentezza e colorazione durante il trattamento.

Nutriente: SOFTENING BALM, un’intensa idratazione per piedi morbidi come la seta. La texture del Softening Balmè delicata e ad assorbimento rapido. Perfetta da utilizzare quotidianamente. E’ ricca di ingredienti attivi come l’urea, dalla forte azione idratante e nutriente. L’olio di eucalipto, ha un’azione antibatterica e antinfiammatoria.

COOLING LEG & FOOT LOTION, una lozione rinfrescante e defaticante per gambe e piedi. Questa lozione, grazie al mentolo e all’olio di eucalipto, aiuterà ad alleviare pesantezza, gonfiori e irritazioni, donando una sensazione di sollievo e freschezza immediati. L’alta percentuale di aloe vera donerà un immediato sollievo. Ideale per pelli sensibili.

