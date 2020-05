La Festa della mamma celebra l’amore eterno tra mamma e figlia

Pubblicità

La festa della mamma è la giornata in cui vogliamo celebrare la persona che per noi c’è sempre. Pandora crede che ogni giorno dovremmo dimostrare alle mamme che il nostro amore per loro non ha fine, dato che sono il nostro più grande supporto e la nostra principale ispirazione.

Protagonista dei gioielli Pandora ideati per la festa della mamma 2020 è il simbolo dell’infinito, che rappresenta l’amore eterno tra mamma e figlia. I Direttori Creativi, Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, hanno esplorato l’idea di amore infinito e reciproco che inizia con la nascita di un figlio. “Abbiamo pensato che, quando una donna diventa madre, dà vita a un nuovo amore eterno e per questo crediamo che l’idea di associare il simbolo dell’infinito alla figura della mamma sia un pensiero meraviglioso”.

Il simbolo dell’infinito, realizzato sia in Argento Sterling 925 che nell’esclusivo Pandora Rose, è caratterizzato da un design moderno e da un nodo, simbolo iconico per Pandora e perfetto per amplificare il messaggio dell’amore eterno. I designer di Pandora hanno unito i due simboli, avvolgendo il centro dell’infinito con un nodo che rappresenta il legame eterno. Per la festa della mamma, dimostrare che l’amore per lei è eterno con un gioiello Pandora che potrà indossare per sempre e che potrai prendere in prestito anche tu… qualche volta…

Dimostrale il tuo amore con questo elegante bracciale in Argento Sterling 925 e il charm pendente caratterizzato da pietre rosa incastonate a forma di cuore sulla parte alta del pendente.

