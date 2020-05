Il nuovo rituale Thalasso Therapy by Tesori d’Oriente

Pubblicità

Tesori d’Oriente, che da sempre trova ispirazione nella preziosa saggezza orientale, dedica un nuovo, straordinario rituale di benessere all’acqua, che nella sua estrema semplicità è il cardine essenziale della vita. Nel Taoismo, essa rappresenta la metafora del percorso di vita; per gli Indù è addirittura sacra e il bagno in un fiume è vissuto come un vero e proprio rituale atto ad espiare i propri peccati; e ancora, i Buddhisti vedono in essa il simbolo di purezza, calma e trasparenza.

Thalasso Therapy fa sue le proprietà benefiche dell’acqua di mare, ispirandosi ai panorami paradisiaci delle Isole Fiji: con il suo caratteristico candore, l’acqua di questo arcipelago è considerato l’elisir più puro al mondo, una fonte incontaminata di benessere per chiunque si lasci trasportare.

Cristallina e purissima, quest’acqua vanta un elevato contenuto di calcio, magnesio e silicio che si riversa come un balsamo nutriente sulla pelle secca, rinforzando la funzione barriera attraverso un’idratazione continua e profonda. Il secondo ingrediente sono le alghe che crescono sui fondali del mare, capaci di assorbire i nutrienti in modo molto più efficace delle loro corrispondenti terrestri. Ricche di principi attivi, minerali e antiossidanti, costituiscono un alleato prezioso per l’equilibrio cutaneo. Così Tesori d’Oriente ne ha selezionate tre: Alga Dulse, il suo impatto sulla pelle è dolce come una carezza, idratante e detossinante; Alga Undaria P., rigenera e purifica, portando con sé calcio, vitamine B e C, ferro e acido folico; e Alga Nori, ricchissima di oligoelementi preziosi e di Omega 3, preziosi per il loro effetto antiossidante.

Thalasso Therapy dispone di tre referenze: Bagno Crema Aromatico, contiene l’estratto della purissima Acqua delle isole Fiji, ricca di minerali attivi e oligoelementi, e Alghe marine, per regalare alla pelle una sferzata di idratazione e freschezza; Doccia Crema Aromatico, combina l’effetto purificante dell’Acqua delle isole Fiji con le proprietà rivitalizzanti e idratanti delle Alghe marine, donando un’immediata sensazione di fresco benessere; e Profumo Aromatico, regala una sensazione di fresco benessere grazie agli echi di limone e bergamotto di testa che svaniscono per rivelare un cuore di sale e alghe marine, con un sorprendente fondo che evoca il legno di cedro e l’aroma deciso del muschio. Insomma, anche Leonardo Da Vinci definiva l’acqua “la forza motrice della natura”.

