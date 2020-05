ALBED presenta Quies: trasparenza, eleganza e alte prestazioni

Pubblicità

Dal 1964 ALBED realizza soluzioni tecniche in alluminio e vetro per architettura di interni ponendo una grande attenzione alla ricerca e allo sviluppo di prodotti sempre all’avanguardia. L’Azienda propone un universo modulare e versatile fatto di porte, pareti scorrevoli, divisori e complementi progettati per integrarsi perfettamente in contesti sia residenziali che contract. Tutto rigorosamente prodotto in Italia e realizzato con materie prime di altissima qualità e 100% riciclabili come la porta battente Quies. Disegnata dallo studio tecnico interno dell’azienda e dall’Architetto Paolo Festa, è una porta dalle alte prestazioni fonoisolanti che consente di ridurre la trasmissione di suoni e rumori tra gli ambienti.

Design e tecnica si uniscono in questa nuova collezione, progettata per spazi domestici e soprattutto per quelli contract dagli uffici ai ristoranti, dagli hotel alle boutique. Quies garantisce infatti l’isolamento acustico grazie a specifici componenti che sigillano l’intero perimetro della porta e che le hanno fatto ottenere la certificazione per l’abbattimento acustico di 37 decibel.

Le linee essenziali e l’estrema eleganza di Quies rendono il suo inserimento perfetto in qualsiasi contesto. E’ frutto di un’accurata ricerca in termini tecnici e stilistici da parte dell’azienda ALBED che ha saputo creare un prodotto caratterizzato dalla leggerezza di un design minimale e dalla funzionalità di una porta che isola e divide perfettamente un ambiente dall’altro.

Quies è interamente personalizzabile a seconda delle esigenze, scegliendo tra le molteplici finiture e materiali a catalogo.

