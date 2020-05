Per labbra e occhi by M.A.C

Pubblicità

Powder Kiss Lipstick ha reinventato il matte idratante. Ora M·A·C declina finish opaco e soft-focus in nuove formule per labbra e palpebre. I nuovi rossetti e ombretti Powder Kiss offrono una coprenza ultra confortevole e leggerissima, con un colore straordinariamente shine-free per creare un effetto sfocato.

Powder Kiss Liquid LipColour, rossetti liquidi matte che non seccano le labbra. La soffice e cremosa formula del nuovo rossetto liquido Powder Kiss contribuisce a donare alle labbra un prolungato effetto idratante e una finitura opaca. Una speciale miscela di polveri ed emollienti dona aderenza e flessibilità col beneficio dell’idratazione. L’applicatore a forma di clessidra stende sulle labbra la quantità di colore ideale per una coprenza uniforme e impeccabile. Diciassette tonalità – dal neutro all’acceso – tra cui alcuni amatissimi colori dei classici Matte Lipstick e Powder Kiss Lipstick in nuove formulazioni: Devoted To Chili (rosso piccante), Mehr (nude malva), Mull It Over (nude rosato) e A Little Tamed (rosa floreale).

Powder Kiss Soft Matte Eye Shadow

Prova l’effetto soft-focus. Powder Kiss Soft Matte Eye Shadow deposita una “nuvola” di colore opaco che aderisce come una seconda pelle alle palpebre. Grazie alla sua formula, questo ombretto vellutato si miscela con incredibile facilità, mentre la tecnologia Soft-Focus Filter crea lo splendido effetto sfocato. Dieci bellissime tonalità di ombretti, dalla tenuta impeccabile, che si abbiano ai colori dei nuovi Powder Kiss Liquid Lipcolour.

www.maccosmetics.it