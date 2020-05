Ceramiche Refin presenta “Coverings 2020 Virtual Experience”

Pubblicità

Refin ha scelto di ricreare virtualmente lo stand progettato per la fiera Coverings e confermare il lancio delle collezioni della primavera 2020 attraverso un’esperienza digitale che consentirà al pubblico di visitare lo spazio che Refin avrebbe allestito al Coverings e vedere in anteprima i nuovi prodotti. Il messaggio che Ceramiche Refin vuole trasmettere è la capacità di offrire un’ampia e sempre aggiornata gamma di prodotti in grés porcellanato e di soluzioni all’avanguardia, a conferma della sua posizione di azienda leader, capace di anticipare e quindi determinare le tendenze in uno scenario di mercato in continua evoluzione.

1 di 3

Prestigio Onyx

Eleganza e lucentezza sono le caratteristiche che identificano Prestigio Onyx, una collezione che reinterpreta in chiave contemporanea l’onice, la più lussuosa delle pietre naturali. Il materiale è stato sviluppato per parlare un linguaggio estetico armonioso attraverso sofisticate trame e sfumature. L’attenzione ai dettagli e i contrasti cromatici definiscono una superficie dall’aspetto raffinato e profondo. La venatura prende forma ed emerge in modo equilibrato dalla purezza dello sfondo. Un’eleganza contemporanea, enfatizzata dalla scelta di due finiture, Soft e Lucido in tre delicate tonalità: bianco, grigio e una calda sfumatura beige dai contrasti più marcati. Completa la gamma Mosaico, composto da piastrelle triangolari di diverse dimensioni, con inserti dorati, a sottolineare la preziosità del materiale. L’intenso legame con la luce e la raffinata grafica generano ambienti dal forte impatto visivo, conservando al tempo stesso un’elegante leggerezza visiva.

1 di 2

Pubblicità

Pedra Azul

Una superficie sobria e armoniosa in grado di trasformare gli spazi in veri e propri protagonisti dell’ambiente, grazie all’eleganza che deriva dalla trama naturale. Pedra Azul trae ispirazione da un calcare proveniente dalla penisola iberica. La superficie è caratterizzata da una grafica leggermente ondulata, in cui aree chiare e segni circolari più scuri si alternano in una dolce armonia di forme. La presenza di delicate inclusioni fossili abbellisce e definisce una superficie sapientemente bilanciata. Il colore Natural, fedele al materiale originale, è affiancato a Greige, dai toni più caldi, a Ivory il più chiaro e Grey una tonalità più fredda e grigia.



1 di 2

Pubblicità

Prestige (estensione della gamma)

Insieme a Prestigio Onyx e Pedra Azul, la gamma di novità presentata da Refin include anche due nuovi articoli della collezione Prestigio, collezione già lanciata con successo da Refin negli ultimi anni: Macaubas e Wings.

Macaubas è ispirato all’eleganza di una quarzite del Sud America, un prodotto con un aspetto maestoso ed elegante ottenuto grazie alla particolarità del taglio. I Macaubas sono blocchi tagliati trasversalmente, il che li rende diversi, proprio per il movimento delle venature, da tutti gli altri marmi venati. Sofisticato e affascinante, presenta uno sfondo bianco quasi cremoso, contraddistinto da delicate venature grigio chiaro e scuro che attraversano parallelamente tutta la superficie come in un’onda, creando uno schema dinamico e chiaro.

Wings nasce dalla ricerca di un marmo elegante e allo stesso tempo originale capace di riprodurre fedelmente il marmo proveniente dalle cave del Medio Oriente. E’ caratterizzato da una colorazione unica, composta da inserti e venature e bordi netti e disponibile in dimensioni e finiture diverse, alcune color nocciola e altre più grigiastre, in grado di creare un design piacevole, elegante e molto decorativo.

www.refin.it