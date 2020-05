Vivi al massimo l’esperienza del display flessibile di Motorola Razr

Pubblicità

Motorola Razr ha inaugurato una nuova era: l’era degli smartphone pieghevoli. Una vera e propria rivoluzione, non solo fatta di hardware ma anche di software così da massimizzare al meglio i benefici di questo nuovo form factor. Questo è il motivo per cui abbiamo creato un’esperienza software innovativa e unica, sfruttando al meglio le potenzialità del Quick View Display da 2,7, abilitando nuove modalità di interazione con lo smartphone.

Chi possiede uno smartphone Motorola Razr ne apprezza l’utilità, la versatilità e la possibilità di essere sempre aggiornato. L’upgrade di Razr ad Android™ 10 migliora ed espande in modo significativo le funzionalità del display Quick View, offrendo un’esperienza pieghevole senza pari, ottenuta sulla base dei feedback delle persone.

Gesti rapidi per restare in contatto con Motorola Razr

Chiama i tuoi contatti preferiti senza aprire il telefono, scorrendo sulla sinistra il display Quick View per accedere ai contatti preferiti*. Rimanere connessi è più facile che mai, leggendo e rispondendo ai messaggi delle applicazioni di messaggistica più diffuse con la nuova funzionalità Smart Reply o con la nuova tastiera Quick View.

Nuovi modi per scattare un selfie

Abbiamo ampliato le caratteristiche della fotocamera frontale Quick View di Razr – con modalità come Group Selfie, Portrait Mode, Spot Color – per permettere di scattare selfie in modo ancora più preciso quando il dispositivo è chiuso. L’accesso alla fotocamera è facilitato con un semplice swipe sullo schermo. Quando razr è chiuso e sbloccato, si può accedere alla fotocamera scorrendo verso destra o con la funzione Quick Capture ruotando il polso.

Più applicazioni a portata di mano Motorola Razr

Con l’aggiornamento ad Android 10, offriamo maggiori funzionalità e compatibilità con le applicazioni più utilizzate. Direttamente dal display Quick View è possibile accedere alla navigazione turn-by-turn da Google Maps e ai lettori musicali delle proprie app come Spotify, YouTube e Pandora. E sempre in termini di opzioni di scelta, è possibile utilizzare il display esterno per mostrare il proprio stile grazie ai nuovi temi.

Abbiamo già definito uno standard per i display esterni su un dispositivo pieghevole; ora vogliamo migliorarlo. Mentre superiamo i limiti dell’innovazione con i dispositivi pieghevoli, continuiamo a perfezionare l’esperienza sul nostro display Quick View per renderla perfetta, più intuitiva e divertente che mai. L’aggiornamento Android 10 è disponibile da oggi.