Prepariamoci per l’estate con i Rituali Sisley-Paris

Pubblicità

E se ci prendessimo il tempo di regalarci un po’ di colore anche stando in casa? Concedersi momenti di benessere per illuminare l’incarnato e lo spirito ed energizzare il corpo prima dell’estate e ancora di più durante questo periodo eccezionale – la pelle manca di Vitamina D e luminosità. Il nostro viso ha bisogno di luce e colore. Il nostro corpo richiede tonicità e stimoli. Sisley propone la routine «Preparati per l’estate», una semplice gestuelle in 3 passaggi per sentirsi al meglio prima della stagione estiva.



Esfoliare per preparare la pelle con Crème Gommante pour le visage ricca di microparticelle di Bambù, un esfoliante naturale che rimuove le cellule morte e le impurità mentre l’estratto di Camomilla, con proprietà lenitive, assicura morbidezza e confort alla pelle.

Inoltre, con Exfoliant Moussant Energisant pour le corps, unisce il piacere di un gel doccia all’efficacia di un trattamento esfoliante. I benefici degli oli essenziali di Lavanda e Rosmarino, le microparticelle esfolianti e gli estratti vegetali eliminano le cellule morte e le ruvidità. In più, sviluppa una schiuma leggera dal profumo energizzante e rinfrescante per un effetto rinvigorente.

Pelle più tonica e levigata con Cellulinov, un trattamento anticellulite intensivo che funziona grazie a un’eccezionale sinergia di principi attivi vegetali e oli essenziali. I suoi estratti di Semi di Longan, Alga Rossa e Loto delle Indie sono stati associati a Caffeina e Cedrolo per contrastare l’aspetto della cellulite: i cuscinetti sono attenuati, la pelle è levigata e la silhouette come rimodellata.

Una pelle abbronzata senza sole con i due nuovi autoabbronzanti Super Soins Autobronzants Hydratant Visage et Corps che donano un colorito perfetto e uniforme senza esporsi al sole. Il risultato è un’abbronzatura ultra naturale, luminosa e un effetto “pelle baciata dal sole”.

Pubblicità

La loro formula è arricchita con un complesso attivo che si prende cura della pelle grazie alla soluzione di Biosaccaridi. L’estratto di fiori di Ibisco e l’estratto di essenziale di Sesamo aiutano a prolungare l’abbronzatura.

L’alternativa maquillage all’autoabbronzante è Phyto-Touche Illusion d’Été, una polvere-gel abbronzante ultra-delicata che, con un semplice gesto, dona un aspetto naturalmente radioso alla pelle chiara e illumina la carnagione già abbronzata. Arricchita con Gardenia, Malva e Tiglio, la sua formula offre morbidezza e confort e può essere utilizzata tutto l’anno.

Pubblicità

«Avere una bella pelle è uno stato d’animo che aiuta a migliorare il nostro morale, il nostro essere interiore» dice Isabelle d’Ornano, cuore e anima di Sisley-Paris.

www.sisley-paris.com