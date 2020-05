Parmigiani Fleurier celebra un rainbow lunare in cielo

Pubblicità

Un Tourbillon fluttuante su un cielo d’avventurina circondato da un rainbow tempestato da pietre preziose: ecco alcuni degli elementi prestigiosi che compongono il Tonda 1950 MOONBOW ultrapiatto, un nuovo orologio femminile, elegante sofisticato in oro rosa, presentato da Parmigiani Fleurier.

Il Tonda 1950 prende ispirazione da due fenomeni visibili solo a un attento osservatore: un arcobaleno lunare o arco lunare sulla lunetta e una galassia spirale sul quadrante. La serie Tonda 1950 è dedicata a Michel Parmigiani fondatore della Maison. In onore alla sua data di nascita – il 2 dicembre 1950 all’h 7.08 – il Tourbillon del calibro ultrapiatto PF51A è posizionato alle 7 sul quadrante. Lo sviluppo e lo studio di un movimento così sottile che comprende il Tourbillon, è una sfida per ogni orologiaio. Il Tourbillon è dotato al suo interno di un microrotore in platino decorato.

Questo magnifico esempio di ingegneria meccanica è impreziosito da una lunetta con una serie colorata di pietre preziose che rappresentano un arco lunare, un fenomeno metereologico notturno raramente visto. È stata fatta un’accurata selezione di pietre ognuna nella tonalità perfetta per offrire un arcobaleno davvero sfumato, con sottili cambiamenti tra i colori. Zaffiri blu, rosa arancioni e gialli, rubini, tzavoriti e ametiste formano le 40 pietre preziose taglio baguette pari a 2.59 carati incastonate sulla lunetta.

Il Tonda 1950 MOONBOW ha un cinturino Hermes in cuoio rosso, blu o oro.

