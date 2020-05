Vynil Chroma Lip di Guudcure

Pubblicità

Truccarsi è importante per sé e per le persone che ci circondano, perché metterà subito tutti di buon umore. Non è necessaria un’occasione particolare per indossare il rossetto, quindi diciamo stop al pigiama e ad un look disordinato. Non impediamoci di indossare un vestito carino, il make-up che preferiamo, una pettinatura curata … e questo porterà sicuramente un po’ di positività e di autostima. Dal momento che siamo costrette ad indossare la mascherina per proteggerci, possiamo comunque trattare la pelle utilizzando correttamente i prodotti Age Balance ed aggiungendo quel tocco di colore e luminosità tale da rendere il viso sano e radioso. Il lipstick può fare la differenza soprattutto se è un prodotto di alta qualità con formulazioni pure e anche vegane come Vynil Chrome Lip della nuova linea di Guudcure, Make You.

Make You ripercorre la filosofia del “Healthy Ageing” e “Clean Beauty” ed è così che prende vita una linea estremamente ricca nelle texture che si combina con ingredienti delicati. Tutte le referenze sono testate al nickel, cobalto, chromo e non contengono conservanti, profumi e oli minerali.

Vynil Chrome Lip è stato pensato per una donna curata ma creativa, attenta alle formulazioni dei prodotti ma glamour e alla moda anche a casa …per ora. Ingredienti più sicuri, colori più trendy e formule salutari sono le caratteristiche principali dei nuovi rossetti liquidi a lunga durata con una texture particolare, lucida all’applicazione, che si trasforma rapidamente in un finish matt per un colore intenso, preciso, non appiccicoso e no transfer. Formulato con ingredienti che garantiscono una lunga tenuta del colore e un’ottima resistenza all’acqua. Disponibile in 6 differenti colorazioni strong: Nude Velluto, Peach Amorosa, Coral Temerario, Red Capriccio, Pruin Ardita, Blueberry Vivace.

www.hsacosmetics.com e www.guudcure.com