Uriage, l’acqua termale delle Alpi Francesi

Pubblicità

Oggi, i consumatori cercano sempre più trasparenza, routine essenziali e prodotti semplici da utilizzare. La tendenza no-makeup si sta diffondendo sempre di più, in particolar modo attraverso la moda che valorizza la pelle effetto «nude», una pelle super idratata. Tuttavia, le aggressioni quotidiane, l’inquinamento, lo stress, la stanchezza, una dieta non corretta, possono avere un impatto sull’idratazione e sull’equilibrio cutaneo.

Con la gamma EAU, Uriage si impone come specialista dell’idratazione cutanea. Oggi, il brand rivoluziona il gesto dell’idratazione quotidiana con un prodotto al passo coi tempi: Essenza Illuminante all’Acqua. Vera innovazione tecnologica, questo concentrato d’Acqua Termale idratante offre alla pelle un autentico bagno d’idratazione con la giusta dose di ingredienti essenziali per la luminosità della pelle, per la sua vitalità e bellezza. Un gesto semplice, senza false promesse, che aumenta i benefici idratanti e riparatori dell’Acqua Termale di Uriage.

L’Acqua Termale di Uriage ha una concentrazione almeno due volte più elevata rispetto alla maggior parte delle acque termali. Isotonica, può essere paragonata ad un siero fisiologico (concentrazione paragonabile al Cloruro di Sodio), con azioni aggiuntive, per essere applicata sulla pelle senza modificare la dimensione delle cellule. Questo «siero fisiologico» naturale aumenta la sintesi di filaggrina, un componente degli NMF e di claudina, delle proteine che rinforzano le giunzioni serrate tra le cellule. Queste due azioni aumentano la permeabilità della barriera cutanea e permettono di mantenere un tasso di idratazione ottimale.

Pubblicità

L’Essenza Illuminante all’Acqua non è nè una lozione pretrattamento, nè un siero, ma un vero e proprio trattamento da utilizzare da solo. Applicata da sola, mattina e/o sera, è perfetta per tutti i tipi di pelle, per uomini e donne alla ricerca di una routine semplice ed efficace per conservare una pelle fresca, luminosa, idratata, più resistente alle aggressioni e alla stanchezza.

L’Essenza Illuminante all’Acqua contiene contiene attivi rigorosamente selezionati per la loro azione mirata e sinergica e si concentra sull’essenziale. Non bisogna fidarsi della sua leggerezza e della sua trasparenza, l’Essenza all’Acqua rappresenta alla perfezione l’idea del «LESS IS MORE». Sulla pelle, si dimostra dopo 24 ore, due volte più idratante del siero.

Pubblicità

www.uriage.com