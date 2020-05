Tecnologia e design nella collezione uomo by Pugnale Eyewear

Pubblicità

Profondamente innamorato del design e con una sfrenata passione per gli occhiali, Emanuele Pugnale (proprietario e creativo dell’azienda) sceglie tecnichee materiali innovativi per creare la nuova collezione di occhiali della “Pugnale Eyewear”, eccellenza nel mercato dell’occhialeria Made in Italy. I laminati industriali diventano superfici eleganti: il metallo si combina con tessuti e materiali preziosi per un lusso contemporaneo ed esclusivo. Ciò porta a un brevetto mondiale nel 2017, identificabile come un lusso di occhiali alla moda nel mondo. Qualche esempio?

Mattoncino: Occhiale da sole dalla forma squadrata con effetto bicolore tridimensionale sul frontale. I naselli sono in ceramica e i terminali in acetato con ogiva in rame per un ottimo comfort. Lenti UVA e UVB con anti-riflesso.

Samurai: Occhiale da sole dalla forma squadrata in acciaio armonico. Inserto sul ponte in acciaio damascato.

Un know-how e un approccio unici che riuniscono le eccellenze della tradizione manifatturiera italiana. Questo modello di business universalmente riconosciuto si è spostato sul mercato degli occhiali indipendente e nel 2017 Pugnale sigla nuove partnership esclusive con alcune case di moda selezionate in Italia.

www.pugnaleeyewear.com