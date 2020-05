Verde speranza, le proposte di Malo Cashmere

Pubblicità

Malo Cashmere collezione PE20, nella nuance verde, simbolo dell’energia positiva e della rinascita. Un colore must-have in questo particolare periodo di lenta ripresa, un inno alla speranza, da indossare con lo stile e l’attenzione al ben fatto tipici della maison fiorentina.

Qualche esempio? La maglia a girocollo a righe verdi in cotone Makò abbinata al pantalone verde con lavorazione plissé in cotone Makò, oppure la maglia verde in cotone sport lavorata a trecce da indossare con gli shorts verdi in cotone comfort.

Malo, dal latino “ego malo”, significa “io preferisco”. Un nome che si rivolge a chi percependo la differenza tra un buon cashmere e un cashmere di sublime fattura italiana.

www.malo.it