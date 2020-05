Marchi Cucine celebra lo stile country con il modello Dhialma

Pubblicità

Chi associa il country ad uno stile adatto più alla campagna e meno alla città non ha ancora visto dal vivo le cucine Dhialma di Marchi Cucine.

Una delle prime realtà italiane a distinguersi proprio per i modelli artigianali dal sapore country, l’azienda cremonese ne ha fatto un “marchio di fabbrica” che l’ha resa riconoscibile in Italia e nel resto mondo. Nel corso dei decenni poi Marchi Cucine ha ampliato le collezioni con proposte dallo stile moderno e contemporaneo ma lo stile “country” rimane ancora oggi un evergreen che non passa mai di moda, mantenendo inalterato il suo

appeal anche tra i giovani che continuano ad apprezzare questo trend.

Dhialma è realizzata in pregiato legno massello. Una cucina componibile che crea contrasti armoniosi tra la luminosità e il candore degli elementi in peltro e le tonalità naturali dei piani in marmo e delle laccature. Questi particolari conferiscono agli spazi l’eleganza soft di un ambiente raffinato. Dhialma è pura poesia estetica capace di emozionare e raccontare un vero e proprio modo di vivere.

La zona cottura, con penisola centrale e cappa in peltro, è il cuore della cucina con un appoggio rialzato che può essere utilizzato come piano snack per una maggior convivialità.

