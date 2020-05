Image Skincare presenta le nuove Prevention +

Pubblicità

Indispensabili alleati di protezione contro le aggressioni esterne Image Skincare presenta la nuove Prevention +. Ogni giorno, mediamente, siamo esposti 10 ore alla luce blu emanata dagli schermi dei dispositivi digitali che insieme alla foto esposizione determina un significativo invecchiamento della pelle. Formulate con Digital Aging Defense™, l’innovativo brevetto che assicura una protezione ideale dalla luce blu ad ampio spettro, PREVENTION+ sono un vero e proprio trattamento idratante anti-age con fattore di protezione solare SPF 50 e SPF 30: protezione da un lato e difesa dalle aggressioni ambientali dall’altro, PREVENTION + è perfetta sia in luoghi interni sia esterni, priva di Octinoxate, Oxybenzone, parabeni e fragranze artificiali.

La formula particolarmente leggera con schermo fisico e filtri UV chimici per la massima protezione dai raggi UVA e UVB è assolutamente “clean”: la miscela antiossidante che protegge dallo stress ossidativo, con Micrococco lisato, Estratto di Plankton, Ergotiotenina, Homarine HCL, Vitamina C, vanta uno straordinario Ossido di zinco organico, EcoCert, sicuro sulla pelle e a zero impatto ambientale, un plus significativo per questa linea best seller nel mondo. Novità anche per quanto riguarda la profumazione: la nuova fragranza agli oli essenziali di agrumi, vaniglia e fiori di Buchu, regala per un benessere sensoriale immediato.

La gamma:

PREVENTION+ daily ultimate protection moisturizer SPF 50, per pelli mature e discromiche.

PREVENTION+ daily hydrating moisturizer SPF 30, per pelli secche, disidratate e sensibili.

PREVENTION+ daily defense lip enhancer SPF 15 è la novità per l’estate 2020 per labbra protette e super volumizzate, in un’unica formulazione. Non un semplice balsamo, ma un trattamento labbra rigenerante e idratante con SPF 15, per una protezione UVA-UVB efficace. Microsfere di collagene marino e glicosaminoglicani si attivano all’applicazione e donano volume e idratazione alle labbra. Il complesso polipeptidico agisce sulle rughe e contrasta la degradazione del collagene. Per labbra più levigate e più morbide, ogni giorno.

