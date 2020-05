Super Soins Autobronzants Visage & Corps by Sisley-Paris

Pubblicità

Dal lancio nel 2012, gli autoabbronzanti Sisley sono stati scelti da un grande numero di consumatori per i loro risultati particolarmente naturali. Nel 2020, Sisley rinnova e propone un’inedita esperienza sensoriale «sole senza sole» per una pelle delicatamente dorata e idratata a lungo grazie a 2 trattamenti viso e corpo: Super Soins Autobronzants Visage et Corps.

I nuovi autoabbronzanti Sisley puntano a un obiettivo: il colore ideale. La nuance della pelle cambia e si trasforma progressivamente con il passare dei giorni e delle applicazioni, il risultato è ultra naturale, l’abbronzatura è luminosa, armoniosa è uniforme, la pelle sembra baciata da sole.

Questa colorazione si ottiene grazie all’associazione delle 2 molecole autoabbronzanti di riferimento, DHA ed Eritrulosio. I due Super Soins Autobronzants Visage et Corps sono arricchiti da un complesso di principi attivi che si prende cura della pelle apportandole idratazione. Grazie alla soluzione di Biosaccaridi (nuovo attivo presente nella formula), la pelle è progressivamente nutrita, per un effetto «pelle di pesca» particolarmente sensoriale. L’estratto di foglie di Stevia e la Glicerina di origine vegetale compensano la disidratazione provocata dalla reazione cromatica delle molecole autoabbronzanti. Inoltre, l’estratto di fiori di Ibisco (bio), grazie alle sue delicate proprietà esfolianti, aiuta a eliminare le cellule devitalizzate e rende la pelle più levigata per un’abbronzatura luminosa. L’estratto essenziale di Sesamo favorisce la produzione naturale di melanina attraverso i melanociti per un effetto abbronzato a lungo termine. Questo attivo possiede anche proprietà nutrienti e rigeneranti. Le texture altamente sensoriali a base di emulsioni a cristalli liquidi, sviluppate dai Laboratori Sisley, creano una riserva idrica sulla superficie epidermica. L’acqua intrappolata viene liberata piano piano idratando continuamente la pelle. Leggera e vellutata, la texture di Super Soin Autobronzant Visage scorre sulla pelle per un’applicazione facile senza errori e un risultato delicato. Si utilizza con un guanto di velluto appositamente ideato per il corpo al fine di garantire una finitura perfetta. Questo guanto consente di applicare e distribuire il prodotto con piccoli movimenti circolari senza lasciare tracce o macchie.

I Super Soins Autobronzants si usano da 1 a 3 volte a settimana secondo l’intensità desiderata, in uno strato sottile e uniforme su pelle pulita e asciutta e si riapplicano successivamente a seconda delle esigenze. Il risultato autoabbronzante è visibile dopo 2 ore. La pelle così abbronzata evoca inevitabilmente le vacanze, il sole, l’estate e una certa idea di benessere.

