Comfort per il benessere firmato Børge Mogensen

Carl Hansen & Son presenta un design di tutto relax con il Daybed BM0865, concepito da Børge Mogensen in risposta allo stile di vita degli anni ‘50 che stava già diventando frenetico, per regalare le condizioni perfette per il benessere a casa, per tutte le persone super-impegnate che avevano solo bisogno di rilassarsi. Poggiatesta e braccioli cilindrici, cuscini posteriori rettangolari e un morbido cuscino garantiscono il comfort fisico, mentre la tranquillità visiva è raggiunta dal design semplice ma ben studiato.

Knud Erik Hansen, CEO di Carl Hansen & Son, riconosce la necessità di un tale pezzo: “Abbiamo bisogno di un posto dove riposare, sia ora che in futuro – anzi diventerà un bisogno sempre più fondamentale avere un posto in cui rilassarsi e staccare la spina dopo una giornata – o una settimana – piena di impegni.”

Originariamente creato per essere affiancato al Table Bench BM0488, il cui piano intrecciato è progettato per essere allo stesso livello della superficie morbida dei cuscini del Daybed, questi due elementi fanno parte del concetto di ‘mobili da costruzione’ di Mogensen, il quale ha progettato mobili duraturi da aggiungere e adattare nel tempo in risposta alle mutevoli esigenze e alle situazioni di vita. Questa filosofia è evidente nella capacità del Daybed BM0865 di essere protagonista da solo o in gruppo per creare insiemi più grandi, e la sua versatilità lo rende ideale sia per il salotto che la camera da letto.

