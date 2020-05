Il nuovo spray Fix+ Magic Radiance by M.A.C

Pubblicità

Nella beauty community lo sanno tutti: non c’è makeup kit che si possa dire completo senza M·A·C Prep + Prime Fix+. L’originale Fix+ è il prodotto cult che fissa il makeup mentre idrata, rinfresca e lenisce la pelle. Fix+ Matte, fissando il makeup, contrasta l’effetto lucido e il sebo in eccesso. Il nuovo Fix+ Magic Radiance è pura magia in bottiglia; vaporizza un’idratazione a lunga durata che conferisce un glow radioso al viso.

Gli artisti M·A·C si dedicano spesso alla ricerca di nuove tecniche applicative abbinando i prodotti per ottenere il risultato desiderato. Ecco come è nato Fix+ Magic Radiance – nei backstage, da un’intuizione della Senior Artist Netta Szekely.

Questo spray è un accessorio eccezionale che idrata la pelle grazie all’acido ialuronico e la nutre con vitamina C e oli essenziali. Vaporizzato prima del makeup crea una base radiosa e idratata o successivamente per aggiungere glow e rifinire il look.

Per un’idratazione più intensa, Szekely consiglia: “Imbevete con Fix Magic Radiance alcuni dischetti di cotone, quindi separateli e premeteli sulla pelle per due minuti per idratare il viso. Oppure usateli per inumidire la vostra Beauty Blender e quindi picchiettarlo sul viso deterso. E’ perfetto anche per le gambe”.

www.maccosmetics.it