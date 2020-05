Pirelli HangarBicocca riparte con le mostre di Cerith Wyn Evans e Trisha Baga

Pubblicità

Da sabato 23 maggio, Pirelli HangarBicocca riapre le porte al pubblico dopo la chiusura degli spazi espositivi legata all’emergenza sanitaria. I visitatori avranno quindi la possibilità di riammirare nello spazio delle Navate la mostra “….the Illuminating Gas” di Cerith Wyn Evans (Llanelli, Galles, Regno Unito, 1958) e nello spazio dello Shed “the eye, the eye and the ear” di Trisha Baga (Venice, Florida, 1985). Oltre, ovviamente, all’installazione permanente de I Sette Palazzi Celesti 2004-2015 di Anselm Kiefer (Donaueschingen, Germania, 1945).

Pirelli HangarBicocca riapre al pubblico tutti i sabato e domenica

Nel mettere in atto le necessarie prescrizioni sanitarie, il team di Pirelli HangarBicocca è riuscito a preservare la fruibilità integrale delle opere: gli ampi spazi della struttura, che si estende con uno sviluppo orizzontale di 15 mila metri quadrati, ben si prestano al mantenimento del distanziamento sociale, garantendo quindi i massimi standard di sicurezza. Gli ingressi saranno contingentati nella quantità e nella frequenza e separati per ingresso e uscita per evitare assembramenti, ma non sarà necessaria la prenotazione online. Sono online e saranno collocate in loco le linee guida per i visitatori.

Gli spazi di via Chiese a Milano saranno accessibili durante il fine settimana, tutti i sabati e le domeniche dalle 10,30 alle 20,30, fino a data da destinarsi (quando verranno ripristinati i consueti giorni di apertura dal giovedì alla domenica). Rafforzando l’impegno a rendere l’arte aperta e accessibile, soprattutto in questo momento di criticità, Pirelli HangarBicocca continua a garantire la gratuità dell’ingresso sia alle mostre sia all’opera permanente.

