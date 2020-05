Le cabine doccia senza telaio di Provex

Pubblicità

Le numerose collezioni Provex comprendono diverse alternative per tutti i target, curate in ogni minimo dettaglio e in grado di risolvere ogni esigenza progettuale e di stile.

Le cabine doccia senza telaio, per esempio, sono caratterizzate da un design tipicamente minimal, senza perdere nulla in termini di funzionalità. La combinazione di massima trasparenza, luminosità del vetro e pulizia delle linee regala alla stanza da bagno una percezione di maggiore spazio e profondità, contribuendo ad aumentarne la leggerezza estetica e a far sembrare l’ambiente più grande e arioso.

La cabina doccia IUNIX IUT-2 + IUW, composta da porta basculante in linea con laterale, è realizzata con profili, cerniere e maniglia in finitura nero matt. Questa proposta, che fa dell’eleganza il suo punto di forza, si adegua perfettamente alle attuali richieste di mercato che tendono a voler rendere più armonioso l’ambiente bagno, creando abbinamenti con la rubinetteria e gli accessori. La porta battente con cerniera è dotata di sistema a pendolo per apertura IN/OUT fino a 360°, montata internamente a filo vetro è ideale per la pulizia.

La soluzione ad angolo con porte basculanti X-LINE XE-2 è perfetta per rispondere alle ristrutturazioni più innovative; la lavorazione completamente su misura consente di soddisfare velocemente le richieste della clientela.

La cerniera con movimento di apertura a pendolo fino a 270°, all’interno è a filo vetro e, pertanto, semplifica le operazioni di pulizia. Il modello ad angolo COMBI CT + CW con porta pieghevole e vetro laterale; le viti planari interne facilitano le operazioni di pulizia delle ante e il profilo a parete con l’innovativa tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex, che prevede l’utilizzo di una guarnizione speciale in pvc resistente all’acqua, assicura una maggiore igiene e pulizia.

Tutti i modelli citati sono dotati di porte con meccanismo di sollevamento/abbassamento integrato sempre attivo che garantisce una maggiore durata della guarnizione inferiore, consentendo una chiusura graduale.

www.provex.eu