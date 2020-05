Il peeling corpo in mousse di Maria Galland Paris

Pubblicità

Un prodotto per peeling che si scioglie sulla pelle come uno squisito dessert: Mousse Gommante Exquise by Maria Galland Paris. Finissime particelle abrasive eliminano delicatamente le squamette cornee lasciando sulla pelle una “setosa” sensazione. Cretamo ed olio di semi di girasole decongestionano e trattano la pelle, mentre una composizione di profumi fioriti e fruttati incanta i sensi. I principi attivi sono ricchi di preziosi minerali, oligoelementi e vitamine. A seconda delle necessità applicare da 2 a 3 volte alla settimana sulla pelle umida.

www.maria-galland.it