Giorgio Visconti lancia la linea Bizarre

La fonte d’ispirazione della linea Bizarre di Giorgio Visconti viene dalla fine degli anni ’80 e inizi ’90. Forme bombate e piene ma al tempo stesso geometriche e grafiche si declinano in una nuova linea di anelli e orecchini in oro rosa abbinati a pietre kogolong e pavè di brillanti. Volume è la parola d’ordine per una massima espressività. Le proposte Giorgio Visconti delineano una bellezza romantica, un’eleganza innata e una sensualità celata, che si esprime anche nelle forme dei gioielli.

