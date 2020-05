Le carte da parati WallPepper nel cuore di Cuneo

Pubblicità

Le carte da parati WallPepper hanno giocato un ruolo importante nella definizione formale e funzionale dei diversi ambienti che si susseguono in questa abitazione di fine ‘800, trasformando le pareti in ‘cornici’ straordinarie per accogliere arredi, complementi e diversificare gli spazi.

Molto più di un elemento decorativo, quindi, le WallPepper® sono state utilizzate come supporti altamente performanti e di qualità per la personalizzazione delle stanze.

In particolare, l’ultima stanza dell’appartamento, nata con la vocazione di essere, allo stesso tempo, un ambiente indoor e outdoor, con una splendida vista sulla pianura e sulle Alpi, rivela la capacità di una carta da parati di reinterpretare uno spazio: la WallPepper® dal mood tropicale ha trasformato, infatti, questo ‘giardino d’inverno’ in un luogo straordinario, esotico, emozionante, che permette di vivere sensazioni di pieno contatto con la natura, comodamente seduti sul divano o al tavolo da pranzo.

Con le sue grafiche colorate e immagini dal suggestivo impatto visivo, WallPepper®/group ha dato vita a pareti setose e calde al tatto, grazie alle fibre tessili, l’agave e la cellulosa che le compongono. Il materiale, WallPepper® Smooth Eco-TNT, è ecologico, resistente e privo di PVC. Certificato per la resistenza al fuoco in classe B-s1, d0, è inodore, traspirante, anallergico e lavabile con detergenti neutri.

L’abitazione unisce l’affascinante impatto estetico della sua architettura d‘epoca a un interior che rivela una piena funzionalità ed eleganza in chiave contemporanea.

