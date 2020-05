Quellenhof Luxury Resort riapre con garanzia Covid-Free

Pubblicità

All’avanguardia su tutti i fronti, i Quellenhof Luxury Resorts ripartono Covid-Free. Il Quellenhof in Val Passiria è pronto ad accogliere gli ospiti dal 5 giugno, con un piano d’azione che comprende una “Coronavirus task force” e misure di sicurezza efficaci e discrete, con la garanzia di una costante supervisione medica degli esperti del Medical Center dell’hotel. Check-in online, concierge online per informazioni aggiornate, menu e lista vini sono consultabili comodamente da smartphone.

Per organizzare una nuova quotidianità, il Quellenhof Luxury Resort Passeier ha messo in piedi una vera e propria “Coronavirus task force”: un gruppo di collaboratori incaricati si riunisce periodicamente per studiare gli aggiornamenti sulla situazione ed elaborare regole di igiene e comportamento basate sulle direttive regionali e nazionali, assicurando un altissimo livello di sicurezza e garantendo allo stesso tempo la vacanza benessere d’eccellenza a marchio Quellenhof. Standard igienici certificati dall’OMSprevedono pulizia profonda e disinfezione delle superfici, effettuata da un team specializzato istruito da consulenti esperti. Misure all’avanguardia permettono un costante monitoraggio della situazione nel rispetto del comfort dell’ospite, come le telecamere a infrarossi che misurano automaticamente la temperatura corporea a ogni ingresso e uscita, i dispenser no touch di disinfettante, la segnaletica per il rispetto della distanza di sicurezza. Inoltre al Medical Center è possibile effettuare veloci e sicuri test per rilevare la presenza del virus o degli anticorpi, test a cui si sottopongono regolarmente tutti i collaboratori dei resort. Il team del Medical Center Quellenhof, guidato dal Dottor Raffeiner, è sempre a disposizione degli ospiti.

Punto di forza dei Quellenhof Resorts è l’ampiezza di tutti gli ambienti interni – aree comuni, ristoranti, spa – e lo spazio esterno a disposizione degli ospiti – giardini, campi sportivi, territorio naturale –. I 10.000 mq di area wellness del Quellenhof altoatesino garantiscono agli ospiti il rispetto non solo delle distanze di sicurezza, ma anche di vivere la vacanza in tutta tranquillità e privacy, senza rinunce. Sarà possibile godere dei benefici dellesaune prenotando privatamente, così come saranno assicurati tutti i trattamenti wellness, effettuati rispettando le norme di igiene e sicurezza, come la disinfezione della cabina dopo ogni trattamento. Nel giardino benessere del Quellenhof Passeier, saranno accessibili senza limitazioniben sei piscine esterne e due laghetti naturali balneabili, inoltre tutti i daybed, dondoli e le sdraio saranno posizionati a distanza XL per puro relax in tutta sicurezza e privacy. Il Quellenhof in Val Passiria è il regno delle attività all’aperto e anche in quest’estate 2020 sarà possibile praticare quasi tutti gli sport, fra cui golf, equitazione, tennis. Anche i work-out con istruttore saranno garantiti, possibilmente organizzando le lezioni all’aria aperta e aumentandone la frequenza in modo da limitare il numero di partecipanti a ogni sessione.

Offerta “come back”: 4 notti al prezzo di 3 a partire da € 555,00 a persona (05/06/2020 – 30/06/2020)