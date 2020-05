Ogni giorno è importante non solo idratare, ma anche contrastare lo stress cutaneo per mantenere una pelle sana, luminosa e attivamente difesa dall’invecchiamento. Per questo BioNike, azienda italiana leader della dermocosmesi, ha rivoluzionato la propria linea DEFENCE HYDRA5, già presente in gamma, studiando un nuovo nome, una referenza inedita e nuove formulazioni in grado di offrire una difesa a 360° specifica per contrastare i danni causati dal contesto urbano e dai suoi principali pericoli per la pelle: inquinamento, disidratazione e luce-blu. Nasce così DEFENCE HYDRACTIVE, il trattamento idratante e detossinante ideale per la difesa quotidiana della pelle e per prevenirne l’invecchiamento. La nuova linea è composta da 6 referenze, di cui una novità assoluta: DEFENCE HYDRACTIVE Urban Protection SPF30, trattamento idratante e detossinante con fotoprotezione. Si tratta di un nuovo alleato nella lotta quotidiana contro l’invecchiamento cutaneo: grazie alla combinazione di filtri e speciali fitoattivi, la sua formula aiuta a contrastare i radicali liberi, proteggendo la pelle dalle aggressioni quotidiane dell’ambiente urbano (smog, metalli pesanti) e dagli effetti dannosi dei raggi UV e della luce blu emessa dai dispositivi elettronici.

