Per celebrare i suoi primi dieci anni, il proprio amore e legame con il Mediterraneo, Ethimo ha scelto di ambientare la campagna di comunicazione 2020 all’interno di un giardino di grande valore, botanico e culturale, il più antico e ricco dei giardini botanici europei: l’affascinante e suggestivo Orto Botanico dell’Università di Palermo, patrimonio inestimabile del Bel Paese e meraviglia architettonica e naturale. Tra l’opulenza di piante straordinarie, come bambù giganti, ginkgo biloba, ficus macrophilla, agrumi e palme e attraverso l’obiettivo del fotografo Bernard Touillon i pezzi iconici della collezione Ethimo si ambientano e si fondono con forme e colori di una natura meravigliosa. Le enormi dimensioni delle piante creano scenari e architetture da cui gli elementi di arredo sembrano prendere in prestito la materia e la forma.

Rafael, ultima collezione nata dall’estro di Paola Navone, sotto la chioma di oltre 400 metri quadrati del ficus denominato “Gigante dell’orto” esalta la matericità del legno e l’artigianalità della realizzazione; Esedra, ambientata nel bambuseto, sottolinea il proprio stile coloniale; la collezione Grand Life all’interno della serra ottocentesca è avvolta da una magica atmosfera al di fuori del tempo; Swing, con la sua ripetizione di elementi, diventa un pezzo classico tra le colonne del Gymnasium.

Con i suoi dieci ettari di estensione, l’Orto è un luogo unico e speciale per contestualizzare le collezioni più iconiche di Ethimo ed esprimere il legame più autentico tra la bellezza della natura e l’essenza della materia.

