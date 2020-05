Stile senza tempo, raffinato ed elegante, dai tenui colori primaverili per la Sunny collection di Swarovski. Protagonisti assoluti della collezione fiori e cristallo, il tutto d’ispirazione retrò. Orecchini e collane pendenti che diventano il focus di ogni outfit, braccialetti e anelli più fini che però non passano di certo inosservati e che regalano un twist in più a qualsiasi look.

1 di 3

www.swarovski.com