I solari Shiseido ad alta protezione sono stati riformulati con la nuova tecnologia SynchroShield che risponde ai cambiamenti dell’ambiente circostante. Alla tecnologia WetForce, che aumenta la resistenza del velo protettivo a contatto con acqua e sudore, si aggiunge la nuova tecnologia HeatForce, che fa lo stesso grazie al calore del sole. Il risultato? Una protezione solare ideale in condizioni di caldo e meteo soleggiato che

permette di godersi il sole in totale libertà, sempre e ovunque, anche in città.

Un’innovazione nel mondo dei solari: Expert SunProtectorFace & Body LotionSPF50+ e SPF30 Face Cream SPF50+ e SPF30. Si tratta di lozioni e creme solari potenziate con la tecnologia SynchroShield , che rende la protezione ancora più efficace a contatto con calore, acqua e sudore. La texture confortevole e leggera, si assorbe rapidamente senza lasciare residui bianchi e senza ungere. Inoltre, un velo protettivo invisibile che difende la pelle da raggi UVA/UVB e secchezza permette di far svolgere attività all’aperto in totale serenità.

shiseido.it