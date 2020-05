In un contesto di ripartenza del paese e riapertura dei negozi, Falconeri guarda al prodotto nella sua essenzialità ossia alla qualità dei suoi filati naturali. Il brand riparte dalla forza del tricolore per una campagna stampa che verrà veicolata sui principali mezzi d’informazione. Il bianco, il rosso e il verde ovvero l’italianità, uno dei valori alla base della filosofia Falconeri che da sempre esporta nel mondo l’essenza del bello e del ben fatto a prezzi competitivi.

Oggi più che mai, in una situazione di incertezza economica e sociale la moda deve ritornare ad una dimensione concreta e durevole. Per questo Falconeri punta su proposte versatili e trasversali con filati leggeri per la primavera/estate e che per il loro stile non si esauriscono con la volatilità dei trend di una collezione. Trait d’union la sostenibilità dei filati e delle fasi produttive. Tutto questo si unisce ad una politica dei prezzi sull’online e da oggi nei negozi fisici, che vuole essere ancora più accessibile e vicina al consumatore.

Dall’unione di due fibre pregiate come la seta e il cotone nasce un filato le cui performance e proprietà sono così elevate da definirlo il cashmere delle fibre estive. La seta-cotone è un’unione resistente ad usura e lavaggio, pur rimanendo morbida e soffice al tocco.

