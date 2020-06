Terme e benessere all’Aqua Dome in Tirolo

Pubblicità

Dopo questo lungo e brutto periodo, l’invito per ognuno è “tutti alle terme” in un luogo magico di benessere, riposo e divertimento: AQUA DOME, le terme tirolesi di Längenfeld. Immersi nelle tiepide vasche di acqua termale, nella SPA 3000, la splendida Spa di di 2.000 m² riservata agli ospiti dell’hotel ci si riposa nella tranquillità. Dall’esterno, è come una cresta futuristica che si staglia nel cielo e offre numerosi spunti per non annoiarsi mai. Solo il profumo che si respira, regala già calma e tranquillità: il timo selvatico profuma di limone e sa di aspro, il fieno secco delle montagne unisce la fragranza delle erbe selvatiche. Anche il cirmolo ha un’essenza inconfondibile e risveglia l’immagine di una passeggiata alla malga, salendo per i boschi di larici.

Si può sperimentare una sauna alle erbe con le tipiche erbe delle Alpi dell’Ötztal; ci si può addentrare nel mondo dei minerali con il bagno turco di cristallo della Ötztal, che regala un profondo rilassamento (prima del bagno turco ci si può fare un peeling ai minerali); ci si può riscaldare nella grandissima sauna panoramica, oppure immergersi nei lettini idromassaggio esterni, una sorta di vasche gemelle con l’originale acqua termale di Längenfeld. Numerose sono poi le proposte per schiacciare un sonnellino o sognare ad occhi aperti: dai lettini sospesi nella stanza con le pareti di sale, ai morbidi lettini verdi disposti sul bordo della piscina, ai grandi “nidi-dondoli” da dove godere il panorama, ai numerosi lettini e divani disposti intorno al bar.

Oltre alla SPA 3000, c’è il mondo delle saune chiamato Gletscherglühen (=ghiacciaio ardente), aperto anche al pubblico e ai fruitori giornalieri di AQUA DOME, che offre numerose saune dove rilassarsi a 360 gradi: fumi caldi e avvolgenti, vapori profumati, nebbia e grotte di ghiaccio: l’avventura insolita comincia con le docce, che simulano piogge tropicali, con gocce di varia intensità e temperatura: un tonificante risveglio dei sensi. Nel percorso ci sono anche cascate di varia intensità e bagni di nebbiolina che avvolgono il corpo come un abbraccio. Ogni sauna ha una propria caratteristica. I bambini possono sperimentare la nuova area riservata al divertimento dei piccini, con una piscina con gli scivoli, area giochi, animazione e spazi per rilassarsi.

Il cuore di AQUA DOME è la parte con le piscine di acqua termale, con superficie balneabile di 22 mila mq con acqua sulfurea a 36 gradi: 6 vasche esterne e due grandi piscine interne oltre alla piscina per l’aquagym. I tre scenografici bacini di pietra, cemento e vetro dalle linee minimaliste sospesi in aria, sorretti da un pilastro, sono l’emblema di AQUA DOME, la fusione tra natura e innovazione.

www.aqua-dome.at