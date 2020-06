Tikal, il nuovo progetto di Talenti

Pubblicità

Questo progetto di Talenti, firmato dal designer Nicola Pellegrini, ha alla base un concetto dall’identità ancestrale, modellato dalla solenne immutabilità del tempo e da un’essenza spirituale che ne eleva il valore intrinseco. La struttura di Tikal è realizzata in Magnelis, alluminio ed acciaio inox, con speciali verniciature per esterni adatte alle alte temperature. La matericità del piano è conferita dall’impiego di grandi lastre in gres dall’effetto cemento che, con la luce, evidenziano la maestosità di un oggetto dal carattere quasi rituale.



www.talentisrl.com