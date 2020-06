Nuovo Soft Moisture Powder Foundation SPF 30 by La Mer

Pubblicità

Associando in un unico rituale trasformativo i leggendari benefìci di trattamento di La Mer con la morbida e perfetta coprenza, Skincolor de la Mer è diventato un punto di riferimento per i makeup artist e appassionati di beauty per creare l’inconfondibile “Look of La Mer”: sano, idratato e lenito. Dalle tonalità impercettibili alle basi morbide e setose la collezione Skincolor de la Mer si affida alla mixology per soddisfare le esigenze individuali di trattamento e makeup della pelle.

Oggi il brand continua a ravvivare la beauty routine con l’introduzione del Nuovo Soft Moisture Powder Foundation SPF 30, con il leggendario elisir di rinnovamento cellulare Miracle Broth™, che offre allo stesso tempo coprenza personalizzabile e idratazione.

Una formula ibrida unica, Soft Moisture Powder Foundation SPF 30 racchiude il tocco morbido ed idratante di un fondotinta fluido in una polvere leggerissima per una sensazione confortevole, aderente ma fresca e naturale, con una morbida finitura vellutata. Uno speciale processo di lavorazione consente alla delicata struttura in polvere di essere prodotta in forma fluida e infusa con il Miracle Broth e Lime Tea Concentrate ricco di antiossidanti, prima di essere trasformato in una formula in polvere.

La consistenza cremosa e morbida di questa texture si fonde con la pelle per nascondere istantaneamente le imperfezioni, uniformando e mimetizzando l’aspetto delle linee sottili, offrendo allo stesso tempo una indispensabile protezione SPF. Waterproof, resistente al sudore e all’umidità e photo-friendly, con coprenza modulabile e leggera al fine di mantenere un aspetto sano, fresco e impeccabile per tutto il giorno.

Pubblicità

1 di 2

Pubblicità

LaMer.eu #Skincolordelamer