Apre il nuovo Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria

Sulle magnifiche coste del Tirreno calabrese, Falkensteiner Hotels & Residences (Gruppo Alberghiero di origine altoatesina) apre la sua nuova struttura Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Il resort è stato ampliato e rinnovato (588 camere spaziose da 25 a 50 mq di cui 218 camere completamente rinnovate, 60 camere familiari con porte comunicanti) per offrire agli ospiti un luogo incantevole, dove assaporare il flair mediterraneo in un ambiente nuovo e raffinato, a pochi chilometri dalle bellezze di Tropea, Capo Vaticano, Scilla e con le isole Eolie situate proprio di fronte, raggiungibili in barca.

Il focus del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria sono le famiglie, il benessere, la buona cucina e le numerose attività sportive e di intrattenimento per permettere agli ospiti di tutte le età di tenersi sempre attivi. Campi da beach volley, calcio, calcetto, tennis, paddle e area sportiva con minigolf, campo da bocce, shuffleboard, badminton, ping pong, palestra sia interna sia esterna e tiro con l’arco: la giornata sembra sempre troppo corta per sperimentare tutte le proposte.

Se i bambini si divertono allo Spray Park con scivoli e giochi d’acqua, nella piscina family, gli adulti possono rilassarsi nella separata piscina “adults only” e hanno a disposizione una grande area benessere (5.000 mq di piscine di cui 1.000 mq riservati agli adulti + 250 mq di Spray Park dedicato ai bambini, 500 mq di SPA) tra i getti idromassaggio oppure nel bagno turco, bio sauna e sauna finlandese.

Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria è un’oasi di benessere e divertimento immersa nella natura e affacciata sul mare: per raggiungere la lunga spiaggia si attraversa una verde ed ombrosa pineta per circa 300 metri. ll mare è tra i più belli del Mediterraneo, dalle mille sfumature di azzurro che si fondono con quelle della Costa degli Dei, uno dei tratti più paradisiaci della costa calabra, caratterizzato da baie, calette, lunghe spiagge e incantevoli panorami.

