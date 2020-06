Costumi da mare in crochet by Bolamì

Pubblicità

Dal desidesio della designer Michela Mazzini di dar vita ad un progetto che rispecchiasse a pieno il proprio mondo, nel 2017 nasce Bolamì. Il nome è il frutto di un gioco di sillabe e significati: “BO” simboleggia la città della fondatrice: Bologna, “LA” rappresenta la fine e “MI” invece è l’inizio del nome “Michela”. L’obiettivo è proprio un nuovo inizio, la scommessa è tornare al passato per creare il futuro. Bolamì è un concentrato di autenticità. Il brand si basa sui più alti principi del made in Italy, dell’artigianato e della qualità. Ricerca, qualità dei prodotti hanno un importanza enorme, per questo motivo il brand utilizzia pregiati componenti e materiali esclusivamente italiani. Nel atelier nascono le idee, si progettano le collezioni e attraverso l’approfondito studio di modellistica e confezione si cura a mano la realizzazione di ogni singolo capo.

Il cavallo di battaglia è il crochet. La linea ALBA è la massima espressione di questa lavorazione che nasce da un filato di puro cotone che intrecciato con estrema cura si trasforma in sfiziosi costumi da bagno colorati, e frizzanti capi fuoriacqua. Bolamì è un mondo nel quale sono i piccoli dettagli a fare la differenza, dove le emozioni avvolgono ogni cosa e la qualità si fonde alla bellezza.

