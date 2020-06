Luce in cucina con R1 di Rastelli

Pubblicità

Progetto di Rastelli firmato da Ulisse Narcisi, architetto che vive la cucina come luogo dove rifugiarsi dal caos quotidiano, R1 è un vero e proprio sistema per creare composizioni sempre diverse. Con una vasta gamma di moduli, accessori, colori e finiture, ogni progetto può essere infinitamente personalizzabile, con una particolare attenzione alla continuità tra zona cucina e zona living, fondamentale negli open space.

Esempio dell’ampia possibilità di progettazione è la composizione con ante Forma bianco laccato lucido. Per sfruttare al meglio lo spazio, la cucina è sviluppata in modo da creare una sorta di ‘oasi’ all’interno dell’ambiente living. L’unità a parete, creando un angolo, si snoda lungo un insieme di colonne a tutt’altezza costituite da moduli contenitori, pensili, e da Galileo – integrato nello spazio intra-pensile o incassato -. Il design minimale e le geometrie rigorose esaltano la pulizia della composizione, resa estremamente luminosa dal bianco scelto per le ante e dai ‘tocchi’ di titanio degli zoccoli, delle gole e del Galileo. Proprio quest’ultimo elemento, leggero ed aggraziato, funzionale per la sua capacità contenitiva, si propone come raffinata soluzione estetica per organizzare gli accessori e gli utensili da avere sempre a portata di mano.

L’isola centrale, adibita a zona cottura e lavaggio, è collegata al piano da uno snack in HPL Navajo Gold, ideale per la colazione, per socializzare oppure come ulteriore piano di lavoro. Coerenti con lo stile essenziale della cucina, i contenitori living completano una composizione perfetta per uno spazio nel quale muoversi senza soluzione di continuità con la zona giorno, all’insegna del design e dell’eleganza.

Grazie alla capacità progettuale di R1 e Rastelli, la cucina diventa centro nevralgico della vita in casa, specchio di quei cambiamenti che impongono variazioni nel comportamento e nell’uso dello spazio abitativo, da costruire quindi, come suggerisce Ulisse Narcisi, secondo la propria individualità.

Pubblicità

1 di 4

Pubblicità

www.rastellicucine.it