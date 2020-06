Pubblicità

Il mare ci ha sempre incantato, ispirato e donato speranza. Il brand La Mer ha fatto una promessa all’oceano, che è iniziata con un viaggio per aiutare a proteggere e preservare questo luogo di incanto, dove prospera la bellezza, dove la vita si rinnova e dove tornare sempre, nella ricerca infinita di nuove scoperte. Si impegna a proteggere gli habitat marini in tutto il mondo, nella speranza di assicurare mari meravigliosi per le generazioni a venire.

Quest’anno La Mer sostiene progetti incentrati sull’educazione e la responsabilizzazione dei giovani affinché diventino agenti di cambiamento nelle loro comunità locali e allo stesso tempo lavora per garantire mari in salute per le generazioni a venire. Ci si può unire alla missione La Mer Blue Heart per creare una forza positiva per aiutare a proteggere gli habitat oceanici. Per ogni post pubblico a giugno che utilizza #LaMerBlueHeart #LaMerDonation insieme, La Mer donerà $ 25, fino a $ 550.000, al fondo La Mer Blue Heart Oceans per sostenere nel 2020 i progetti di sensibilizzazione dei giovani sulla salvaguardia dell’oceano. Il fondo La Mer Blue Heart Oceans si impegna a sostenere la protezione degli habitat marini per le generazioni future.

Il fondatore di La Mer, il dott. Max Huber, è stato ispirato dai leggendari poteri curativi dell’oceano. In omaggio alla sua eredità, La Mer continua a utilizzare nel suo Miracle Broth™ – ricco di sostanze nutritive che si trova al centro di ogni prodotto La Mer – solo alghe marine raccolte a mano in modo sostenibile da acque incontaminate e protette al largo della costa dell’isola di Vancouver. Ogni anno, in tutto il mondo, i membri del team di La Mer, le loro famiglie e le comunità locali partecipano a iniziative per pulire e ripristinare le coste e spiagge locali.

La Mer celebra e ricorda l’impegno per la conservazione degli oceani* con un nuovo vasetto di Blue Heart Crème de La Mer in Edizione Limitata, quest’anno caratterizzato da un luccicante disegno ad acquerello dipinto a mano ispirato alle onde increspate dei nostri mari scintillanti.

Pubblicità

*(Giornata Mondiale degli Oceani ricorre ogni anno l’8 giugno, giornata in cui si riconosce l’importanza del mare come ecosistema vitale e si agisce per preservare i suoi delicati ecosistemi)



LaMer.eu #LaMerBlueHeart