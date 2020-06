Riapre il Rosewood Baha Mar, Nassau – Bahamas

Pubblicità

Lo splendido Rosewood Baha Mar di Nassau, nelle Bahamas, ha deciso di dare un segno di positività, accettando prenotazioni a partire dal 1 luglio 2020. Con affaccio privato sulla magnifica spiaggia bianca di Cable Beach dal mare turchese e cristallino, Rosewood Baha Mar è la meta ideale per una vacanza glamour con un mare da sogno. Un rifugio esclusivo all’interno dello stupendo complesso residenziale ed alberghiero Baha Mar creato per deliziare i viaggiatori più esigenti, desiderosi di esperienze uniche e gratificanti. Il Resort offre 233 camere e suite, di cui 185 fronte mare, 4 lussuose ville beachfront. Tutte le camere e le suite dispongono di terrazzi privati, offrono un’esperienza residenziale raffinata ed esclusiva e una qualità del servizio ai massimi livelli. Servizio maggiordomo privato in tutte le categorie di camera.

Una cucina squisita e autentica con 5 esperienze “fine dining”, fra ristoranti e bar-lounges. Fantastiche esperienze culinarie presso i ristoranti Costa e The Commonwealth, Cocktail bar, degustazioni, tè English-Bahamian presso The Manor Bar e The Library Lounge Bar.

L’amichevole, seppur impeccabile servizio del Resort, riflette lo spirito delle Bahamas: caldo, personale e sincero. Gli ospiti godranno la parte migliore di queste isole, trascorrendo momenti memorabili grazie anche ad un’accurata selezione di attività di terra e di mare. Il Rosewood Baha Mar mette a disposizione dell’ospiti il Paddleboards, Kayak singoli e doppi, Kayak dal fondo di vetro singoli e doppi, tavole da reef (Zayaks), piccoli catamarani Hobie Cat, amache d’acqua, materassini e poltrone galleggianti, attrezzatura per lo snorkeling, escursioni alla scoperta delle splendide isole vicine in barca privata, in condivisione con altri clienti o in aereo privato. Inoltre, campo da golf a 18 buche disegnato da Jack Nicklaus, 6 campi da tennis in cemento, 2 in terra, 1 in erba e un Pro Shop. Il centro tennis è diretto dalla Peter Burwash International.

Per gli amanti del benessere, il Rosewood Baha Mar offre un’atmosfera eccezionale per il relax e il ringiovanimento in cui gli ospiti possono coltivare un profondo e duraturo senso di benessere alla Sense, A Rosewood Spa. Si tratta di un santuario di lusso e purezza. Questa oasi offre pratiche di guarigione secolari che sono intuitivamente personalizzate utilizzando ingredienti sostenibili provenienti dall’isola, offrendo agli ospiti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Combinando pratiche e filosofie tradizionali con conoscenze contemporanee ed esperienze sensoriali, Sense Spa ispira un legame trasformativo tra materiale e spirituale.

