Pubblicità

“Sopravvivere a Tinder – Le 10 regole fondamentali del modern dating” è la prima guida di Cloe Bonheur edito da Ultra Edizioni, Roma. Un nuovo simpatico manuale ci e svela i segreti più intimi e profondi del dating contemporaneo. Tinder, conquista o disastro? La giovane e irriverente Cloe Bonheur, giornalista di moda freelance & happiness maker, ci racconta in chiave ironica e pungente come destreggiarsi nella jungla digitale di un’App diventata di fama mondiale e conosciuta da tutti, a partire dai Millennials fino a giungere alle generazioni passate. Uno spaccato che descrive la “fauna”, come l’autrice è solita definire il genere maschile presente sull’App, e alcune tecniche per sopravvivere e non cadere negli innumerevoli tranelli nei quali è possibile incappare, soprattutto tra i meno esperti del digitale.

In bilico tra romanticismo e sesso occasionale, la protagonista e autrice del manuale ci presenta con il suo reale e distaccato cinismo alcuni dei casi più tragici vissuti in prima persona. Un nuovo modo di considerare gli appuntamenti vissuti da una donna reale, caparbia e in carriera, che sa ciò che vuole, ma che la realtà non è in grado di offrire. Un’era nuova in cui inguaribili romantiche e ciniche pure si dovranno spalleggiare per andare alla ricerca del cosiddetto Charming Prince.

Proprio in un’epoca in cui è il social a dominare, siamo tutti iperconnessi e ipertormentati da milioni di sollecitazioni digitali. Circondati da un mare magnum di stimoli, ci risulta sempre più complicato districarsi in questa giungla di pungoli esterni. Procediamo per tentativi, aggiustamenti e fallimenti, e ogni tanto ci prendiamo qualche piccola soddisfazione. Tinder, la nuova frontiera del dating 3.0, è un social molto frequentato e allo stesso tempo molto temuto. E allora, che entra in campo Cloe, giovane donna dallo spirito curioso e avventuroso, ha pensato di produrre il primo manuale di sopravvivenza al magico mondo di Tinder, dopo aver constatato, per esperienza diretta e indiretta, come entrare nei suoi meccanismi sia semplice quanto incorrere in errori madornali. Dopo vari approcci, alcuni andati a buon fine, altri naufragati miseramente, ha compilato questo rigoroso (e spassoso) decalogo di regole di comportamento tinderiano, a uso della variegata, multiforme e sotterraneamente spaesata umanità social che affolla il luogo più appassionante del web.

Da leggere in totale spensieratezza, di certo non mancherà qualche risata.

Pubblicità