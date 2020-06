Morelato celebra un nuovo modo di vivere gli spazi

Pubblicità

Far vivere le emozioni attraverso un susseguirsi di luoghi, finiture e colori è la mission di Morelato che presenta un catalogo tra trend e accostamenti di composizioni classiche e contemporanee che vogliono esprimere il lifestyle degli spazi.

Il moodbook raccoglie le novità 2020 e ne racconta l’identità contestualizzandole in ambienti diversi: la villa sul lago e in mezzo alla natura, l’appartamento urbano e quello parigino. Una scelta stilistica volta a enfatizzare la versatilità della produzione Morelato e i diversi stili proposti in collezione: lusso moderno, minimalismo chic, classico contemporaneo ed eleganza metropolitana.

Qualche esempio: una chaise longue contraddistinta da uno spirito contemporaneo e moderno che va ad aggiungersi alla collezione Joyce dell’azienda. Disegnato sempre da Libero Rutilo il nuovo modello viene proposto con struttura in frassino tornito che circoscrive una seduta informale e senza tempo. Il rivestimento in paglia di Vienna rappresenta una sintesi tra passato e futuro che esprime eleganza, leggerezza e comfort. Il cuscino poggiatesta removibile è rivestito in pelle; il letto Joyce, disegnato da Libero Rutilo, è realizzato con una struttura in legno di frassino tornito con piedini in ottone che donano all’insieme un’eleganza senza tempo. La particolarità è data dall’ampia e avvolgente testata in tessuto e paglia di Vienna che crea un’atmosfera intima e confortevole.

Il rivestimento del letto Joyce può essere completamente personalizzato grazie a un’ampia proposta di tessuti; lo schienale della poltroncina, realizzato in prezioso legno di frassino, è assolutamente il punto focale dell’oggetto, un elemento morfologico e avvolgente che ricorda nella sua forma la coda di una balena e che proprio come essa, esprime solidità e grande equilibrio ma al tempo stesso morbidezza ed eleganza. Moby Dick racconta di avventure e di mondi lontani. Si tratta di una poltroncina raffinata, sinuosa e versatile perfetta per chi ama la sartorialità di un prodotto unico, unito a un design curato e all’avanguardia nel tipico stile di Morelato. La seduta imbottita può essere rivestita in pelle o in tessuto, disponibili in diverse tonalità a seconda di ogni esigenza. Moby Dick è la scelta ideale per gli ambienti domestici ed è in grado di caratterizzare con la sua personalità anche gli spazi contract.

www.morelato.it