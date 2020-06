Stampa Paisley nella collezione PE 20 di Intimissimi

Pubblicità

Sempre attento alle tendenze dettate dalle passerelle e alle mode che ispirano gli streetstyle più chiacchierati, Intimissimi propone all’interno della della collezione PE 20 la stampa PAISLEY. Coordinati e pigiami acquistano così quel fascino mediorientale molto amato dalle donne che apprezzano particolarmente i richiami esotici. Il motivo paisley stampato su impalpabile seta e accostato a pizzo delicato proposto nei colori della terra, rende unici set bra+slip dall’anima romantica con quel touch sensuale sempre misurato.

Grandi protagonisti del guardaroba femminile i pigiami. Pantaloni fluidi e casacca taglio kimono, proposti con stampa all–over paisley e profili a contrasto ci riportano subito in un elegante elegante giardino persiano. Per l’estate, Intimissimi propone una versione della stampa Paisley più fresca. Sono il verde e l’azzurro i protagonisti di questa questa fantasia ricca di storia che impreziosisce sottovesti in seta, pigiami estivi e coordinati. Un richiamo richiamo ai colori della natura, del mare che dona a questi capi un sapore vacanziero. Tra i pezzi di punta della collezione in reggiseno in seta a triangolo, senza imbottitura che abbinato allo slip brasiliano conquisterà le donne che amano la praticità senza senza però rinunciare a romanticismo e sensualità.

